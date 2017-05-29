Tiger Woods'a alkollü araç kullanma gözaltısı
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TİGER WOODS'A ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA GÖZALTISI

Tiger Woods'a alkollü araç kullanma gözaltısı

 ABD'li golfçü Tiger Woods, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ülkesinde gözaltına alındı.

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 ABD'li golfçü Tiger Woods, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ülkesinde gözaltına alındı.

Polis kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Jupiter kentinde alkollü araç kullanırken yakalanan 41 yaşındaki Woods'un gözaltına alındığı bildirildi.

Tecrübeli golfçünün gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kariyerinde 14 önemli turnuvada şampiyonluğu bulunan ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Woods, son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşadı. Nisan 2014 ve Eylül 2015'te sırtından ameliyat edilen Woods, kronikleşen ağrısının sürmesi üzerine dünya sıralamasında zirveden ilk 500'ün dışına kadar geriledi.

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