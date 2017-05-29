Cansu Çetin, Galatasaray'da
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CANSU ÇETİN, GALATASARAY'DA

Cansu Çetin, Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 24 yaşındaki milli smaçör Cansu Çetin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 24 yaşındaki milli smaçör Cansu Çetin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 1993 doğumlu smaçör Cansu Çetin'i kadrosuna kattı." denildi.

Cansu'nun son 2 sezonda VakıfBank ile Türkiye Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonlukları yaşadığının kaydedildiği açıklamada, "Altyapı ve A milli takımlarda 80 kez milli takım forması giyen Cansu, önümüzdeki 2 sezon takımımızın formasını giyecek. Cansu Çetin'e hoş geldin diyor; sarı kırmızı forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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