Sivasspor'dan transfer açıklaması
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SİVASSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Sivasspor'dan transfer açıklaması

Sivasspor'da yeni sezon transfer çalışmalarına, teknik direktör Samet Aybaba'nın kısa süre içinde sunacağı raporundan sonra başlanacağı bildirildi.

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 TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor'da yeni sezon transfer çalışmalarına, teknik direktör Samet Aybaba'nın kısa süre içinde sunacağı raporundan sonra başlanacağı bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, transferle ilgili gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı ifade edildi.

Her transfer döneminde bu tür haberlerin basın yayın organlarında yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür asılsız haberler kulübümüze maddi ve manevi zararlar vermektedir. Resmi açıklama yapılmadıkça, asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesi gerektiğini önemle bir kez daha hatırlatırız. Teknik direktörümüz Samet Aybaba, sezonun sona ermesinin ardından tatile çıkmış ve raporunu kısa sürede hazırlayarak yönetim kurulumuza sunacağını bildirmiştir. Bu raporun ardından yönetim kurulumuz iç ve dış transfer çalışmalarına başlayacaktır."

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