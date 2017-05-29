Amatör maçta arbede

Yalova 2. Amatör Küme'de İdmanocağıspor ile Sugören Gençlerbirliği arasında oynanan maçta taraftarların sahaya girmesiyle arbede çıktı.

Yalova 2. Amatör Küme A Grubu'nda İdmanocağıspor ile Sugören Gençlerbirliği 13. hafta maçında Amatör Saha 1'de karşılaştı. İki takım arasındaki maçın 31. dakikasında yaşanan bir pozisyonda hakem Abdullah Çetinçelik, İdmanocağıspor'dan Fatih Bektaş'a sarı kart gösterdi.

Karta sinirlenen oyuncunun tepkisi üzerine hakem Çetinçelik, kırmızı kartla Fatih Bektaş'ı oyundan attı. Buna karşı çıkan İdmanocağıspor oyuncuları ile hakem arasında tartışma yaşandı. Tribünden taraftarların da sahaya girmesiyle arbede yaşandı.

Çevik kuvvet ekiplerinin zamanında müdahalesi olaylar büyümeden önlendi. Bu kez taraftarlarla polis arasında tartışma yaşandı. Konuşmaların ardından ortam sakinleşirken, devam eden mücadeleyi Sugören Gençlerbirliği 3-2 kazandı.

Karşılaşmada İdmanocağıspor oyuncularından Fatih Bektaş'ın yanı sıra Tayfun Algül, Şaban Göksu, Aykut Bektaş ve Cem Çil de kırmızı kart gördü. Sugören Gençlerbirliği’nden de Çağatay Yılmaz ve İbrahim Yavuz, kırmızı kartla maçı tamamlayamadı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak taraftarın dağılmasını sağladı.