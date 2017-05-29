İNEGÖLSPOR, TAŞKIN GÜNGÖR İLE ANLAŞTI

Spor Toto 2. Lig takımlarından İnegölspor, daha önce iki kez takımı çalıştıran teknik direktör Taşkın Güngör ile anlaştı.

İnegölspor Kulübü Başkanı Cebrail Kemer, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, eski teknik direktörleri Taşkın Göngör'le bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Mali disiplinden ayrılmadan transfer yapacaklarını dile getiren Kemer, "Yeni transferlerde genç oyuncuları bünyemize katacağız. Bizim amacımız ligi iyi noktada bitirmek. Tecrübeli arkadaşlardan da faydalanacağız ve bunlar, genç arkadaşlarımıza örnek olacaktır." dedi.

Taraftarlardan başarı için sabretmelerini isteyen Kemer, şunları kaydetti:

"Özellikle yeni gelecek arkadaşlar ve halihazırdaki futbolcularımızla ahenkli bir ekip oluşturacağız. Tek bir amacımız var, seyir zevki yüksek bir takım oluşturacağız. Yenebiliriz, yenilebiliriz ama seyirci çok büyük keyif alarak seyredecek. Hep karşı takımı baskı altında tutan bir takım oluşturmak istiyoruz. Hocamızın da bizim de hedefimiz o. Karşı takım İnegöl'e geldiğinde veya deplasmana gittiğimizde fark etmez. Her zaman İnegölspor'un baskısı altında kalacaktır. Koşan, mücadele eden bir takım oluşturacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle biz başarılı olacağız."

Teknik direktör Güngör ise yeniden İnegölspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Genç ve dinamik bir ekip oluşturacaklarını dile getiren Güngör, "Güzel, herkesin keyif aldığı oyun bizim birinci amacımızdır. Bu doğrultuda da kadromuzu oluşturacağız. İnşallah hep beraber güzel günler görürüz." diye konuştu.