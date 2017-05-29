Süper Lig'e Türk teknik adam damgası
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SÜPER LİG'E TÜRK TEKNİK ADAM DAMGASI

Süper Lig'e Türk teknik adam damgası

Spor Toto Süper Lig'de son 10 sezona Türk teknik adamlar damgasını vurdu.

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Spor Toto Süper Lig'de son 10 sezona Türk teknik adamlar damgasını vurdu.

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun bitimine bir hafta kala Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 10 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.

Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan sonra şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şöyle:

Sezon

Takım

Teknik direktör

2007-2008

Galatasaray

Cevat Güler

2008-2009

Beşiktaş

Mustafa Denizli

2009-2010

Bursaspor

Ertuğrul Sağlam

2010-2011

Fenerbahçe

Aykut Kocaman

2011-2012

Galatasaray

Fatih Terim

2012-2013

Galatasaray

Fatih Terim

2013-2014

Fenerbahçe

Ersun Yanal

2014-2015

Galatasaray

Hamza Hamzaoğlu

2015-2016

Beşiktaş

Şenol Güneş

2016-2017

Beşiktaş

Şenol Güneş


- Güneş, üst üste şampiyonluk yaşayan 4. Türk

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de üst üste şampiyonluk yaşayan 4. Türk teknik direktör oldu.

Siyah-beyazlı takımın başından 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında mutlu sona ulaşan Güneş, bu başarısıyla adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Deneyimli teknik direktör, en üst ligde arka arkaya şampiyonluk sevinci yaşayan Türk teknik adamlar arasına girdi.

Güneş haricinde Gündüz Kılıç, Galatasaray'ın başında 1961-1962 ve 1962-1963, Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile 1975-1976 ve 1976-1977, Fatih Terim ise Galatasaray'ın başında 1996-2000 arasındaki 4 sezon ile 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarda şampiyonluk yaşayan Türk teknik adamlar oldu.

Yabancı teknik adamlarda ise Beşiktaş ile Yugoslav Ljubisa Spajic ve İngiliz Gordon Milne, Fenerbahçe ile Brezilyalı Didi ve Alman Christoph Daum, Galatasaray ile İngiliz Brian Birch üst üste şampiyonluklar yaşadı. Rumen Mircea Lucescu da önce Galatasaray, sonra Beşiktaş'ın başında arka arkaya iki sezon mutlu sona ulaştı.
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