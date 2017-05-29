Troyes, Ligue 1'e yükseldi
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TROYES, LİGUE 1'E YÜKSELDİ

Troyes, Ligue 1'e yükseldi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) play-out rövanş maçında deplasmanda Lorient ile golsüz berabere kalan Troyes, Ligue 1'e yükselen son takım oldu.

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) play-out rövanş maçında deplasmanda Lorient ile golsüz berabere kalan Troyes, Ligue 1'e yükselen son takım oldu.

Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) üçüncüsü Troyes, Ligue 1'i 18. sırada tamamlayan Lorient ile play-out rövanşında karşılaştı.

İlk maçta evinde elde ettiği 2-1'lik galibiyetin avantajını iyi kullanan Troyes, golsüz biten rövanş mücadelesinin ardından eşleşmeden galip ayrılarak Strasbourg ve Amiens'den sonra Ligue 1'e yükselen son takım olmayı başardı.

Bastia ve Nancy'nin ardından Lorient da Ligue 2'ye düştü.

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