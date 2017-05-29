ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA! KALACAK MI?

Spor Toto Süper Lig’de Gaziantepspor’u 4-0 yenerek 2016-17 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Daha iyi olabilirdik ama sonuç olarak da oyun olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mutluluğunu dile getirerek, sezon başında daha ilk günden beri takımın yapılanmasına ayak uydurmaya çalıştıklarını söyledi.

Geçen sezonki başarıyı tekrarlamanın kendilerini daha da mutlu ettiğine işaret eden Güneş, takımdaki malzemeciden masörüne kadar herkesi tebrik edip, taraftara teşekkür etti.

Taraftarın takım üzerindeki etkilerine değinen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Olağanüstü bir durumumuz var. Hem kendi sahamızda biletleri yok satıyoruz hem de deplasmanda sahaları dolduruyoruz. Bu bir yarıştı. Bu uzun soluklu bir yolculuk ve kolay olmadı. Hedefe ulaştık. Şampiyonlar Ligi, kupa ve lig için maçları oynadık. Ligde şampiyonluğa ulaşmak ilk hedefimizdi. Daha iyi olabilirdik ama sonuç olarak da oyun olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum."

- "Ben bir damlayım"

Güneş, ligde Avrupa'ya gitmeyi hak eden takımlara başarılar dileyip düşen takımların da en kısa sürede yeniden bir üst lige çıkmasını temenni etti.

Beşiktaş'ı "Biz değişen bir takımdık. Bu uyum süreçlerini iyi atlattık" diye nitelendiren Güneş, şunları kaydetti:

"Ben bu takımda bir damlayım. Çünkü biz bir bütünüz. Güzel bir aileyiz. Sonuçta ne olursa olsun doğrularımızdan vazgeçmedik. Haksız eleştiriler oldu. Bizim dışımızda gündem değiştirilmeye çalışıldı. Büyük bir takımın bireyi olarak kendimle de gurur duyuyorum. Şampiyonluk lafının bir baskı aracı olarak kullanılmasını da doğru bulmuyorum. Bazen bu söz, baskı altında bırakabiliyor antrenörü de kulüpleri de... Güzel futbol, şampiyonluğu getirmeli ilkesini orataya koymalıyız. Ama son dönemlerde oyuncularımız üzerinde bazen rahatlamaya bazen de baskıya dönüştü. Ama biz yine de az etkilendik."

Devam edecek mi?

Güneş, bir gazetecinin bundan sonraki hedefleriyle ilgili bir sorusu üzerine "3 tane ihtimalim var. Çalışmaya devam edebilirim, başka yere gidebilirim veya antrenörlüğü bırakabilirim. Bunların hepsi birer ihtimal. İşimi doğru yapmak istiyorum." diye yanıt verdi.

"Beşiktaş'ın önünde büyük hedefler var"

Şampiyon oldukları için mutlu olduğunu dile getiren Güneş, "İçerikli futbolu biraz daha oynamamız gerekiyor. Bu sene sadece bizle ilgili değil diğer takımlarla ilgili de biraz keyfimiz kaçtı. Ben daha önce Başakşehir'i kutlamıştım. Başakşehir zaman zaman bize twitter üzerinden selam gönderiyordu. Biz en iyi futbol oynayanlardan ikincisiyiz. Birincisi henüz çıkmadı. O yüzden Beşiktaş'ın önünde çok daha büyük hedefleri var. Şampiyon olduk ama henüz en iyi oynayan birinci takım olmadık. Bu yüzden çalışmaya devam. Birinci daha yok Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

Rakipleri Medipol Başakşehir'in ikinciliğinde de katkıları olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Şöyle ki biz Başakşehir'i yenseydik Fenerbahçe veya Galatasaray'ın motivasyonuyla durum değişecekti. O yüzden hakkı olanlarda katkımız olduğu için kendimizle gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.