FENERBAHÇE BAYRAĞINI YAKIP DENİZE ATTILAR

Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic, siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncu Robin van Persie'ye göndermede bulundu.
Kişisel Instagram hesabından şampiyonlukla alakalı bir görsel paylaşan Tosic, sarı-lacivertlilerin Hollandalı golcüsünü de iletisine etiketledi.
Tosic ile Van Persie, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Vodafone Stadyumu'nda oynanan maçta gerginlik yaşamış ve Sırp futbolcu kırmızı kart görmüştü.
- Köprüdeki Fenerbahçe bayrağı indirildi
Beşiktaşlı taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı olan Fenerbahçe bayrağını indirdi.
Sarı-lacivertli ekibin THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasının ardından köprüye asılan bayrak, siyah-beyazlı bir grup taraftar tarafından indirildi.
Süper Lig'de şampiyonluğun ilan edilmesininden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen bir grup taraftar, meşalelerle yaktığı bayrağı, daha sonra denize attı.