Fenerbahçe bayrağını yakıp denize attılar
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FENERBAHÇE BAYRAĞINI YAKIP DENİZE ATTILAR

Fenerbahçe bayrağını yakıp denize attılar

Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic, siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncu Robin van Persie'ye göndermede bulundu.

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Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic, siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncu Robin van Persie'ye göndermede bulundu.

Kişisel Instagram hesabından şampiyonlukla alakalı bir görsel paylaşan Tosic, sarı-lacivertlilerin Hollandalı golcüsünü de iletisine etiketledi.

Tosic ile Van Persie, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Vodafone Stadyumu'nda oynanan maçta gerginlik yaşamış ve Sırp futbolcu kırmızı kart görmüştü.

- Köprüdeki Fenerbahçe bayrağı indirildi

Beşiktaşlı taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı olan Fenerbahçe bayrağını indirdi.

Sarı-lacivertli ekibin THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasının ardından köprüye asılan bayrak, siyah-beyazlı bir grup taraftar tarafından indirildi.

Süper Lig'de şampiyonluğun ilan edilmesininden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen bir grup taraftar, meşalelerle yaktığı bayrağı, daha sonra denize attı.
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