CUMHURBAŞKANI'NDAN BEŞİKTAŞ'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı başarısından ötürü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı başarısından ötürü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşiktaş, Süper Lig'de Türkiye şampiyonu oldu kutluyorum. 4-0'dı en son ne oldu, bitmiş. Her ne kadar Fenerbahçeliysem de tebrik etmek boynumun borcudur bize bu yakışır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu olan Beşiktaş için ayrıca bir de tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yayınladığı mesajında, "Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu Şampiyonu olan Beşiktas'ı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yayınladığı mesajda ''Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'ı, Şenol Hocayı ve futbolcuları yürekten kutluyorum'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Beşiktaş'ı şampiyonluğu için kutladı.



