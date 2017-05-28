Uygun: "Verilen birçok söz tutulmadı"
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UYGUN: "VERİLEN BİRÇOK SÖZ TUTULMADI"

Uygun: "Verilen birçok söz tutulmadı"

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlıları tebrik etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlıları tebrik etti.

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Beşiktaşlıları tebrik ediyorum, şampiyonlukları hayırlı uğurlu olsun. Bu sezon gösterdikleri performansla oynadıkları futbolla şampiyonluğu hak ettiler." dedi.

Gaziantepspor'un ligden düşmesinin geçen hafta kesinleştiğini belirten Uygun, "Bizim de artık kendimizle ilgili bazı gerçekleri ortaya koymamız gerekiyor, yeniden planlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Bütün dertleri bir kenara bırakarak Gaziantep camiasını ayağa kaldırmak ve şampiyon yapmak gerektiğine işaret eden Uygun, şunları kaydetti:

"Bu kadar müthiş bir stadımız var. Performansımız iyi değil ama bazı gerçekleri gözardı etmemek lazım. Gaziantepspor olarak birçok futbolcuyu transfer ettik maalesef hiçbiri sezon başında takıma gelmedi. Devre arasında da getiremedik. Ekonomik anlamda sıkıntılar had safhadaydı. Verilen birçok söz tutulmadı. Bunlara ilave Rajtoral gibi bir kardeşimiz de intihar etti ve takım tamamen demoralize oldu."

Gaziantepspor'un 12 hafta önce başına geçtiğinde ligden düşmeyeceklerine inandığını ama bunu başaramadıklarını aktaran Uygun, "Bunda sadece bireylerin ve kişilerin değil herkesin kendiyle ilgili önüne koyarak geleceğiyle ilgili planlama yapması gerekir. Gaziantepspor'a geçmiş olsun diyorum taraftarımızdan da özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

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