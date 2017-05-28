TFF'den kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı kutladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, şu görüşlere yer verildi:

"Beşiktaş - Gaziantepspor 33. hafta müsabakasının ardından son haftaya en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde giren siyah-beyazlılar şampiyonluğu garantiledi. Beşiktaş bu şampiyonlukla lig tarihindeki 15. şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ da vakfın internet sitesinde yer alan mesajında Beşiktaş'ı kutlayarak, "Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu'nun 33. haftasında bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Kulübünü vakfımıza üye tüm kulüp başkanlarımız adına tebrik ederiz." görüşlerine yer verdi.

Medipol Başakşehir, Twitter'dan kutladı

Siyah-beyazlı takımla sezon başından itibaren zorlu bir şampiyonluk mücadelesi veren ancak ikinci sırada kalan Medipol Başakşehir de resmi Twitter hesabından "Tebrikler #ŞampiyonBeşiktaş" mesajıyla rakibini kutladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından da Türkçe "Kutlarız Beşiktaş! 15. kez Türkiye'nin şampiyonu ve unvanını koruyarak Şampiyonlar Ligi'nde yeniden gruplara döndü." ifadelerine yer verdi.