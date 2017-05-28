Kosheleva resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, daha önce anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki Rus smaçör Tatiana Kosheleva ile resmi sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Volley Hotel’de gerçekleştirilen imza törenine Kosheleva'nın yanı sıra Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce ve Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Menajeri Nihan Güneyligil katıldı.

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Ali Yüce, transferlerinin devamının geleceğini belirterek, "Rusya Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri Türkiye'nin en büyük kulübüne şu an imza attı. Transferlerimizin devamı gelecek. Bütün Galatasaray camiasına armağan olsun. CEV Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir kadro kuracağız. Şimdiye kadar transferlerimizde bunu gösterdik, bundan sonra da taraftarlarımız beklenti içinde olsun." ifadelerini kullandı.

Nihan Güneyligil de Kosheleva'nın çok değerli bir transfer olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Takımımız adına önemli ve büyük bir adım attık. Arkadaşıma 'ekibimize hoş geldin' diyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu transferde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sayın başkanımız ve şube yöneticimize yürekten teşekkür ediyorum. Çok önemli ve çok büyük bir adım. Devamı gelecek, bu sene her şey süper olacak."

Tatiana Kosheleva ise Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, "Takım için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımıza bana gönderdikleri mesajlardan dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın geçen sezon Eczacıbaşı VitrA'da saha antrenörü olarak görev yapan Rus Fedor Kuzin ile de sözleşme imzaladığı aktarıldı.