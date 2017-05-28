Gaziantepspor 0 - Beşiktaş 4
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GAZİANTEPSPOR 0 - BEŞİKTAŞ 4

Gaziantepspor 0 - Beşiktaş 4

Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Gaziantepspor ile Beşiktaş Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 4-0 kazandı.

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Gaziantepspor 0 - Beşiktaş 4

Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Gaziantepspor ile Beşiktaş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 4-0 kazandı.

Gaziantepspor: Erten Ersu, Abdülkadir Kayalı, Musa Nizam, Barış Yardımcı (60' Alpay Koçaklı), Marcos Pedroso, Anis Ben-hatira (75' Doğanay Kılıç), Khaly Thiam, Mohammed Fatau (84' Serkan Bakan), Orkan Çınar, Evans Kangwa, Nabil Ghilas

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Dusko Tosic, Marcelo Guedes, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Tolgay Arslan, Cenk Tosun (60' Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup (83' Caner Erkin), Anderson Talisca, Vincent Aboubakar (77' Demba Ba)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Suat Arslanboğa

Goller: DK 6: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 39: Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), DK 66: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 76: Anderson Talisca (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 19: Musa Nizam (Gaziantepspor), DK 51: Evans Kangwa (Gaziantepspor)

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