BURSASPOR'DA İSTİFA

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Spor Toto Süper Lig'de sahalarında 2-1 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Örnek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği maçını kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Bu takıma bir şok lazım olduğunu kendisinin de bunu başaramadığını belirten Örnek, şunları kaydetti:

''Bütün günahı bana ait. Çok uğraştım. Bu maçı sahada kazanmak lazımdı. Yazık, günah. Şu koskoca şehrin düşmesine seyirci kalamam. Sezonun bütün günahı bende. Ben görevi bırakıyorum. İstifa etmek zorundayım. Gerçekten bu takıma şok lazım. Artık uyansınlar. Rüya bitmek üzere. Birileri uyansın artık. Maç sahada kazanılır. Üzülerek görevi bırakmak zorunda kalıyorum. İlginize, desteğine teşekkür ediyorum. 5-6 gün var. Bu takım ayağa kalkar ama bunlara gerçekten şok lazım. Olmaz, böyle gitmez çünkü. Uyansınlar ve ayağa kalksınlar. Söylenecek çok fazla şey yok. Birilerinin bir şey yapması lazım. Sorumluluk alıyorum.”

Konuşmasının sonlarında gözyaşlarına hakim olamayan Örnek, ardından toplantının yapıldığı salondan ayrıldı.