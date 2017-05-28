OSMANLISPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SONRASI

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Osmanlıspor'un teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, takımı maçlara konsantre etmekte zorlandıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında iç sahada galibiyet alamadıklarını belirterek, "Buna çok üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Ligde kaldığımız gün, takım ligi bitirdi. Bizler de çok fazla yüklenemiyoruz. Onları da anlıyoruz." dedi.

Ligde önlerinde bir maç daha olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Onu da en iyi şekilde oynamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Teknik direktör Hamzaoğlu, 4 haftadır maç kazanamadıklarını vurgulayarak, "Bu maçtan ve ligin son maçından galip ayrılmak istiyorduk. Maça da iyi başladık, golü de bulduk. Oyun kontrolümüzdeyken anlamsız bir şekilde araları açmaya başladık. Rakip golü bulduktan sonra daha da hırslandı." diye konuştu.

Sezonun tüm yorgunluğunun üstlerine bindiğini ifade eden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "Oyuncuları maçlara konsantre etmekte eksik kalıyoruz. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz." değerlendirmesini yaptı.

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Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Osmanlıspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşma sonrasındaki basın toplantısına katılan Karaman, devre bitmeden gelen golü futbol şansı olarak değerlendirerek, "Önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Maçın ilk 5 dakikasında birkaç tane pozisyon bulduklarını anlatan Karaman, "Son paslar iyi olsa biz öne geçebilirdik. 1-0 mağlup duruma düştükten sonra rakibin 2-3 pozisyonu vardı. Oyun disiplinini 20-25 dakikalık bölümde kaybettik. Devre bitmeden golün gelmesi futbol şansı adına iyi oldu." diye konuştu.

İkinci yarı yaptıkları değişikliklerin takıma olumlu yansıdığını da belirten teknik direktör Karaman, "İsmail'in sakatlanması bizim adımıza şanssızlıktı. Son 10 dakikada sadece defans yaparak maçı bitirmek zorunda kaldık. Bursa'dan gelen haberle de galibiyetin önemini anladık." ifadelerini kullandı.