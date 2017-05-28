Şampiyon Konak Belediyespor
﻿
Site İçi Arama
﻿

ŞAMPİYON KONAK BELEDİYESPOR

Şampiyon Konak Belediyespor

Kadınlar Futbol 1. Lig play-off'ta Konak Belediyespor, bitime 1 hafta kala üst üste 5. şampiyonluğu ilan etti.

269 Okunma

Kadınlar Futbol 1. Lig play-off'ta Konak Belediyespor, bitime 1 hafta kala üst üste 5. şampiyonluğu ilan etti.

Normal sezonun tamamlanmasının ardından ligi ilk 5 sırada bitiren takımların sezon içindeki puanlarının yarısıyla katıldığı play-off'ta heyecan, 9. hafta müsabakalarıyla sürdü.

Trabzon İdmanocağı'nın deplasmanda 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor'u 2-1 mağlup ettiği 9. haftada, Ataşehir Belediyespor ise Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Şampiyonluk için yarışan iki ekipten Beşiktaş'ın 37 puanda kaldığı ve maçlarını tamamladığı ligde haftayı maç yapmadan geçen Konak Belediyespor, 38 puanla şampiyonluğunu garantiledi.

Konak Belediyespor üst üste 5. şampiyonluğuna ulaştı.

Lig 4 Haziran Pazar günkü Trabzon İdmanocağı-Konak Belediyespor ve Ataşehir Belediyespor-1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

ETİKETLER
1
Osmanlıspor - Çaykur Rizespor maçı sonrası
Gençlerbirliği kazandı, Bursaspor ateşe düştü!
Osmanlıspor, Çaykur Rizespor'a umut aşıladı!
1
Serdar Gürler, 'Galatasaray' iddiasını yalanladı
Polonyalı yıldız, Ziraat Bankası'nda
2
Osmanlıspor'un altyapısında OJT modeli
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿