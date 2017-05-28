ŞAMPİYON KONAK BELEDİYESPOR

Kadınlar Futbol 1. Lig play-off'ta Konak Belediyespor, bitime 1 hafta kala üst üste 5. şampiyonluğu ilan etti.
Normal sezonun tamamlanmasının ardından ligi ilk 5 sırada bitiren takımların sezon içindeki puanlarının yarısıyla katıldığı play-off'ta heyecan, 9. hafta müsabakalarıyla sürdü.
Trabzon İdmanocağı'nın deplasmanda 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor'u 2-1 mağlup ettiği 9. haftada, Ataşehir Belediyespor ise Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
Şampiyonluk için yarışan iki ekipten Beşiktaş'ın 37 puanda kaldığı ve maçlarını tamamladığı ligde haftayı maç yapmadan geçen Konak Belediyespor, 38 puanla şampiyonluğunu garantiledi.
Konak Belediyespor üst üste 5. şampiyonluğuna ulaştı.
Lig 4 Haziran Pazar günkü Trabzon İdmanocağı-Konak Belediyespor ve Ataşehir Belediyespor-1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.