ÇAYKUR RİZESPOR PES ETMİYOR!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yenerek, Bursaspor'un da evinde Gençlerbirliği'ne kaybetmesiyle ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.
Bursaspor'un 2 puan gerisinde olan Karadeniz ekibi son hafta Alanya'yı yener Bursa da deplasmanda Trabzonspor ile berabere kalıp veya yenilirse ligde kalacak.
İlk Yarı
5. dakikada Maher'in şutunda defanstan seken topu ceza alanı dışında önünde bulan Ndiaye'nin sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
GOL 7. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rusescu'nun vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa ilk olarak Prochazka dokundu. Seken meşin yuvarlakla buluşan Maher, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
27. dakikada Maher'in pasıyla ceza alanına girerken topla buluşan Bifouma, altıpasın hemen önünden yaptığı kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
32. dakikada Bifouma'nın pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda toplu buluşan Webo'nun sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
37. dakikada Rusescu'nun pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Maher'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
GOL 41. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında konuk ekip golü buldu. Bu dakikada sağ kanattan topla gelen Süleyman Koç, topu Kweuke'ye aktardı. Kweuke'den seken topla penaltı noktasına yakın yerde buluşan Petrucci, kaleci Karcemarskas'a rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 tamamlandı.
İkinci Yarı
46. dakikada Prochazka'nın, Kweuke'yi düşürmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atış için topun başına geçen Kweuke, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı dışarı attı.
49. dakikada geriden atılan uzun pasta ceza alanı içinde topla buluşan Edomwonyi, kaleci Karcemarskas'ı geçemeyince takımını bir golden etti.
GOL 52. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, topla hareket halindeki Saadane, meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Kweuke'ye aktardı. Bu futbolcu bekletmeden yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek, takımını 2-1 öne geçirdi.
68. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Ndiaye, rakiplerini geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
70. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, top kalecinin ellerinden kaldı.
Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır (Dk. 86 Szukala), Carlos, Nidaye, Maher, Rusescu (Dk. 55 Delarge), Bifouma (Dk. 55 Engin Bekdemir), Webo
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink (Dk. 71 Oğulcan Çağlayan), Atiyah (Dk. 46 Orhan Ovacıklı), Oboabona, Dhurgham İsmail (Dk. 77 Janster), Saadane, Süleyman Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Petrucci, Edomwonyi, Kweuke
Goller: Dk. 7 Maher (Osmanlıspor), Dk. 41 Petrucci, Dk. 52 Kweuke (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Petrucci, Dk. 43 Oboabona, Dk. 71 Fink, Dk. 78 Saadane (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Prochazka, Dk. 77 Karcemarskas, Dk. 90 3 Maher (Osmanlıspor)