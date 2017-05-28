BURSASPOR KENDİNİ ATEŞE ATTI

Ligde kalmayı garantilemek için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Bursaspor, 16. dakikada Cristobal Jorquera'nın golü ile öne geçmesine karşın bu üstünlüğünü koruyamadı. Gençlerbirliği 72'de Tokelo Rantie ile eşitliği sağlarken, 90+3. dakikada Kamal Issah ile 2-1 üstünlüğü sağladı.

Bu sonucun ardından Bursaspor 35 puanda kalırken, Gençlerbirliği 43 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Bursaspor ligde kalabilmek için Trabzon deplasmanında puan ya da puanlar arayacak.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

12. dakikada gelişen Bursaspor atağında sol kanatta topla buluşan Batalla, meşin yuvarlağı Aziz Eraltay'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bu dakikada Sinan Bakış'ın pasıyla topla buluşan Jorquera, orta alandan hızla rakip takım ceza yayına kadar ilerledi. Şilili oyuncunun sert vuruşunda top kaleci Nihat Şahin'in sağından ağlarla buluştu: 1-0

23. dakika Bursaspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Jorquera kullandı. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Sivok'un kafa vuruşunda top kaleci Nihat Şahin'de kaldı.

26. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Uğur Çiftçi'nin Muric ile paslaşması sonrasında araya girerek topla buluşan Rantie, ceza sahası içi sol çaprazında kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Harun'a çarpan top, savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

48. dakikada Muric'in kafa pasında Bursaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Velikonja'nın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

52. dakikada gelişen Bursaspor atağında Kubilay Kanatsızkuş'un kafayla indirdiği pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Stancu'nun bekletmeden vuruşunda top, kaleci Nihat Şahin'den döndü.

58. dakikada yeşil-beyazlılarda Stancu'nun sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Selçuk Şahin'den seken topa Jorquera'nın bekletmeden vurdu. Top, kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

65. dakikada Batalla'nın Gençlerbirliği ceza sahası sol çaprazında Palitsevich tarafından düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Jourqeura kullandı. Bu oyuncunun direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Nihat Şahin güçlükle kornere çeldi.

72. dakikada konuk takım Rantie'nin golüyle eşitliği yakaladı. Bu dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Uğur Çiftçi'nin pasıyla Bursaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rantie'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

86. dakikada Stancu'nun sağ kanattan Gençlerbirliği ceza sahası içine yaptığı ortada savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top Kubilay Kanatsızkuş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Batalla'nın dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.

90 3. dakikada konuk takım 2-1 öne geçti. Bu dakikada ani gelişen atakta Milinkoviv'in pasıyla topla buluşan Issah'ın vuruşunda top ikinci kez Bursaspor ağlarına gitti: 1-2.

Karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından Bursasporlu taraftarlar bir süre stattan çıkmayarak mağlubiyete tepki gösterdi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Ulusoy, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Narinç

Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Sivok, Şamil Çinaz, Aziz Eraltay, Faty (Dk. 79 John), Jorquera (Dk. 84 Bilal Kısa), Sinan Bakış, Batalla, Emre Taşdemir (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Stancu

Gençlerbirliği: Nihat Şahin, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Luccas Claro, Anıl Karaer (Dk. 46 Milinkovic), Selçuk Şahin, Issah, Uğur Çiftçi, Rantie, Velikonja (Dk. 70 Matei), Muric (Dk. 86 Murat Duruer)

Goller: Dk. 16 Jorquera (Bursaspor), Dk. 72 Rantie, 90 3 Issah (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 44 Erdem Özgenç, Dk. 50 Aziz Eraltay, Dk. 53 Faty (Bursaspor), Dk. 64 Palitsevich, Dk 68 Uğur Çiftçi, Dk. 80 Milinkovic (Gençlerbirliği)