Sofuoğlu üst üste 3. kez kazandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

SOFUOĞLU ÜST ÜSTE 3. KEZ KAZANDI

Sofuoğlu üst üste 3. kez kazandı

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 6. yarışında birinci oldu.

176 Okunma

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 6. yarışında birinci oldu.

Büyük Britanya'nın Castle Donington bölgesindeki 4 bin 23 metrelik Donington Park Pisti'nde 20 tur üzerinden yapılması planlanan yarışa ilk sırada başlayan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, mücadelenin sonuna kadar yerini korudu.

Bir motosikletten yağ akması nedeniyle yaklaşık yarım saat ara verilen ve 13 tura indirilen yarışı baştan sona önde götüren Kenan Sofuoğlu, art arda 3. birinciliğini elde etti. GRT Yamaha'dan Lucas Mahias ikinci, CIA Landlord'dan Jules Cluzel ise üçüncü oldu. 

Kariyerinin 41. birinciliğini kazanan ve puanını 75'e çıkaran Kenan Sofuoğlu, Mahias'ın 105 puanla lider olduğu sürücüler klasmanında ikinci sıraya yükseldi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7. ayağı, 18 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek. 

Sürücüler klasmanı 

Sezonun 6. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle: 

1. Lucas Mahias (Fransa) - 105 puan 

2. Kenan Sofuoğlu - 75 

3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 68 

4. Jules Cluzel (Fransa) - 55 

5. Patrick Jacobsen (ABD) - 55

ETİKETLER
1
Osmanlıspor - Çaykur Rizespor maçı sonrası
Gençlerbirliği kazandı, Bursaspor ateşe düştü!
Osmanlıspor, Çaykur Rizespor'a umut aşıladı!
1
Serdar Gürler, 'Galatasaray' iddiasını yalanladı
Polonyalı yıldız, Ziraat Bankası'nda
2
Osmanlıspor'un altyapısında OJT modeli
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿