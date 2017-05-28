GAZİANTEPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gaziantepspor - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Gaziantepspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Abdülkadir Kayalı, Orkan Çınar, Evans Kangwa, Barış Yardımcı, Anıs Ben Hatıra, Erten Ersu, Thıam Khaly Iyane, Fatau Mohomed, Musa Nizam, Nabıl Ghılas
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Dusko Tosıc, Vıncent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Ali Arslan, Cenk Tosun, Marcelo Antonıo Guedes Fılho, Ryan Guno Babel, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Suat Arslanboğa
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