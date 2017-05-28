Gençlerbirliği kazandı, Bursaspor ateşe düştü!
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GENÇLERBİRLİĞİ KAZANDI, BURSASPOR ATEŞE DÜŞTÜ!

Gençlerbirliği kazandı, Bursaspor ateşe düştü!

Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Bursaspor ile Gençlerbirliği Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

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Bursaspor 1 - Gençlerbirliği 2

Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Bursaspor ile Gençlerbirliği Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Bursaspor: Harun Tekin, Tomas Sivok, Erdem Özgenç, Aziz Behich, Şamil Cinaz, Ricardo Faty (79' Joshua John), Pablo Batalla, Cristobal Jorquera (84' Bilal Kısa), Emre Taşdemir (46' Kubilay Kanatsızkuş), Sinan Bakış, Bogdan Stancu

Teknik Direktör: Adnan Örnek

Gençlerbirliği: Nihat Şahin, Sergei Politevich, Anıl Karaer (46' Marko Milinkovic), Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Etien Velikonja (70' Cosmin Matei), Kamal Issah, Tokelo Rantie, Vedat Muriqi (86' Murat Duruer)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Alper Ulusoy, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Narinç, Kutluhan Bilgiç

Goller: DK 16: Cristobal Jorquera (Bursaspor), DK 72: Tokelo Rantie (Gençlerbirliği), DK 90: Kamal Issah (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 44: Erdem Özgenç (Bursaspor), DK 50: Aziz Behich (Bursaspor), DK 53: Ricardo Faty (Bursaspor), DK 64: Sergei Politevich (Gençlerbirliği), DK 68: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 80: Marko Milinkovic (Gençlerbirliği)
 

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