Osmanlıspor, Çaykur Rizespor'a umut aşıladı!
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OSMANLISPOR, ÇAYKUR RİZESPOR'A UMUT AŞILADI!

Osmanlıspor, Çaykur Rizespor'a umut aşıladı!

Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Osmanlıspor ile Çaykur Rizespor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.

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Osmanlıspor 1 - Çaykur Rizespor 2

Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Osmanlıspor ile Çaykur Rizespor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır (86' Lukasz Szukala), Avdija Vrsajevic, Adam Maher, Vaclav Prochazka, Luiz Carlos, Badou Ndiaye, Pierre Webo, Raul Rusescu (55' Dzon Delarge), Thievy Bifouma (55' Engin Bekdemir)

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Matic Fink (71' Oğulcan Çağlayan), Godfrey Oboabona, Marwane Saadane, Ali Faez Atiyah (46' Orhan Ovacıklı), Davide Petrucci, Süleyman Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Bright Edomwonyi, Dhurgham Ismail (77' Jakob Jantscher), Leonard Kweuke

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir, Volkan Bayarslan

Goller: DK 7: Adam Maher (Osmanlıspor), DK 42: Davide Petrucci (Çaykur Rizespor), DK 52: Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 20: Davide Petrucci (Çaykur Rizespor), DK 43: Godfrey Oboabona (Çaykur Rizespor), DK 62: Vaclav Prochazka (Osmanlıspor), DK 70: Matic Fink (Çaykur Rizespor), DK 77: Zydrunas Karcemarskas (Osmanlıspor), DK 79: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 90: Adam Maher (Osmanlıspor)
 

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