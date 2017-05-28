K KARABÜKSPOR 2 - KAYSERİSPOR 2

K Karabükspor 2 - Kayserispor 2
Spor Toto Süper Lig 33. haftasında K Karabükspor ile Kayserispor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Dany Nounkeu, Kerim Zengin, Barış Başdaş, Paul Papp (40' İshak Doğan), Olafur Skulason, Ceyhun Gülselam, Andre Poko (73' Evgen Seleznyov), Serdar Deliktaş, Cristian Tanase, Andrey Bliznichenko (85' Mustapha Yatabare)
Teknik Direktör: Zoran Barısıc
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Kayserispor: Ali Ahamada, Larrys Mabiala, Hakan Aslantaş, Erkan Kaş, Levent Gülen, Samba Sow (82' Landry N'guemo), Güray Vural (72' Ryan Mendes), Rajko Rotman, Deniz Türüç, Raheem Lawal (84' Silvestre Varela), Umut Bulut
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan, Hakan Ceylan
Goller: DK 12: Umut Bulut (Kayserispor), DK 47: Serdar Deliktaş (K Karabükspor), DK 49: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 86: Mustapha Yatabare (K Karabükspor)
Sarı Kartlar: DK 59: Larrys Mabiala (Kayserispor), DK 64: Raheem Lawal (Kayserispor), DK 64: Barış Başdaş (K Karabükspor), DK 64: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 64: Ceyhun Gülselam (K Karabükspor), DK 86: Mustapha Yatabare (K Karabükspor), DK 90: Landry N'guemo (Kayserispor)
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