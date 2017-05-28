OSMANLISPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Osmanlıspor - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...
Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Osmanlıspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Pıerre Achılle Webo Kouamo, Raul Andreı Rusescu, Avdıja Vrsajevıc, Papa Alıoune Ndıaye, Luız Carlos Martıns Moreıra, Vaclav Prochazka, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Adam Maher
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
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Çaykur Rizespor: Godfreyıtama Oboabona, Davıde Petruccı, Alı Faez Atıyah Atıyah, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Süleyman Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Osagıe Brıght Edomwonyı, Dhurgham Ismael Dawood Al-quraıshı
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
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Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir, Volkan Bayarslan
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