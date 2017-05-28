Boluspor gözünü finale dikti
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BOLUSPOR GÖZÜNÜ FİNALE DİKTİ

Boluspor gözünü finale dikti

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında yarın Göztepe ile yapacakları maçtan iyi bir sonuç alarak, finale yükselmek istediklerini söyledi.

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Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında yarın Göztepe ile yapacakları maçtan iyi bir sonuç alarak, finale yükselmek istediklerini söyledi.

Çapa, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldukları deplasmandaki ilk maçta beklemediklerini bir sonuç aldıklarını ifade etti.

Takım olarak neler yapabileceklerini sezon içerisinde gösterdiklerini aktaran Çapa, "Yarın Göztepe ile kendi taraftarımız önünde oynayacağız. Taraftarımız sezon boyunca takımlarının yanında oldu. Bize hiçbir zaman sırt çevirmediler. Yarın da bu şekilde olacağını biliyorum." diye konuştu.

Boluspor'da iyi bir aile ortamının olduğunu aktaran Çapa, "Bu ailenin bir parçası olarak görmeleri bizleri de mutlu ediyor. Yarın iyi bir sonuçla, hem taraftarı hem de kendimizi mutlu edip adımızı finale yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa, Boluspor taraftarlarını yarınki karşılaşmada yanlarında görmek istediklerini de sözlerine ekledi.

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