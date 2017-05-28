Kvitova galibiyetle döndü
﻿
Site İçi Arama
﻿

KVİTOVA GALİBİYETLE DÖNDÜ

Kvitova galibiyetle döndü

Evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğradıktan 5 ay sonra ilk maçına çıkan Çek tenisçi Petra Kvitova, ABD'li Julia Boserup'u 2-0 yenerek Fransa Açık Turnuvası'nda 2. tura yükseldi.

212 Okunma

Evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğradıktan 5 ay sonra ilk maçına çıkan Çek tenisçi Petra Kvitova, ABD'li Julia Boserup'u 2-0 yenerek Fransa Açık Turnuvası'nda (Roland Garros) 2. tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasına 15 numaralı seribaşı olarak katılan Petra Kvitova, ilk turda dünya 85 numarası Julia Boserup ile karşılaştı.

Sol elinden geçirdiği operasyon sonrası kortlara dönen Kvitova, müsabakayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atladı.

Kariyerinde 2 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 27 yaşındaki sporcu, 20 Aralık 2016'da evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve sol elinden yaralanmıştı.

ETİKETLER
1
Osmanlıspor - Çaykur Rizespor maçı sonrası
Gençlerbirliği kazandı, Bursaspor ateşe düştü!
Osmanlıspor, Çaykur Rizespor'a umut aşıladı!
1
Serdar Gürler, 'Galatasaray' iddiasını yalanladı
Polonyalı yıldız, Ziraat Bankası'nda
2
Osmanlıspor'un altyapısında OJT modeli
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿