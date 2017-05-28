İSPANYA KRAL KUPASI BARCELONA'NIN

İspanya Kral Kupası'nı finalde Alaves'i 3-1 yenen Barcelona kazandı.

Karşılaşmaya her iki takım da kontrollü başladı. 11. dakikada bir hava topunda rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Javier Mascherano oyuna devam edemeyince yerine Barcelona'da Andre Gomes sahaya girdi.

Orta saha mücadelesinde geçen ilk 20 dakikadan sonra Alaves kalesine daha çok gelen Barcelona, 30. dakikada Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Hemen karşılık veren Alaves, 33. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Theo'nun attığı golle skora eşitliği getirdi. Ancak rakibine nazaran özellikle hücumda çok daha üstün olan Barcelona, Neymar (Dk. 45) ve Alcacer'in (Dk. 45 3) golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

İkinci yarıda Alaves'in tüm ataklarını durduran Barcelona, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Barcelona, İspanyol takımları arasında en çok kazandığı Kral Kupası'nı 29. kez kaldırdı. Katalan takımının alt yapısından gelen iki yıldız isim Lionel Messi ve Andres İniesta da Barcelona ile 30. kupalarını kazandı. Barcelona ile son maçına çıkan teknik direktör Luis Enrique de 3 yıldır görev yaptığı takımına kupa ile veda etti.

Tarihinde ilk kez Kral Kupası'nda final oynayan Alaves ise kupayı kazanamadığı için gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme fırsatını kaçırdı. La Liga'yı 7. bitiren Athletic Bilbao, Villarreal ve Real Sociedad'ın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek üçüncü takım oldu.

Bu arada milli futbolcu Arda Turan Barcelona'da final maçının kadrosunda olmasına rağmen yedekte bekleyip, oyuna alınmadı. Buna rağmen Arda, iki sezondur formasını giydiği Barcelona ile 4. kupasını (2016'da lig şampiyonluğu, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası) kazandı. Türk futbolcu, 2013'te Atletico Madrid ile elde ettiği başarıyla birlikte İspanya'da üçüncü kez Kral Kupası'nı müzesine götürdü.

Öte yandan karşılaşma başlamadan önce, stadyumdaki Barcelona taraftarlarından Katalan milliyetçisi bir grup hem milli marşı hem de şeref tribününde oturan Kral 6. Felipe'yi ıslıklayarak protesto etti. Taraftarlar "bağımsızlık" diye tezahürat etti.

Diğer yandan 2 Ekim 1966 tarihinde açılışı yapılan ve Atletico Madrid kulübünün stadyumu olan Vicente Calderon, Kral Kupası finali ile son kez resmi bir maça ev sahipliği yaptı. Atletico Madrid gelecek sezon maçlarını, yapımı devam eden yeni stadyumu Wanda Metropolitano'da oynayacak. Vicente Calderon'un bulunduğu yer ise belediyeye devredilecek.