Giresunspor 40 yıllık hayalin peşinde
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GİRESUNSPOR 40 YILLIK HAYALİN PEŞİNDE

Giresunspor 40 yıllık hayalin peşinde

Giresunspor'da kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, 40 yıl sonra gelen Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırmak istemediklerini söyledi.

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TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Giresunspor'da kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, 40 yıl sonra gelen Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırmak istemediklerini söyledi.

Özkul, 25 Mayıs Perşembe günü yarı final ilk maçında konuk ettikleri Eskişehirspor ile 3-3 berabere kaldıklarını anımsattı.

Karşılaşma boyunca sahada iyi mücadele ettiklerini, kazanma adına fırsatlar da yakaladıklarını vurgulayan Özkul, "Kazanmayı çok istiyorduk. İyi de mücadele ettik ancak şanssızlıklar nedeniyle istediğimiz sonucu alamadık." dedi.

Yarın oynanacak karşılaşmada şartların eşit olduğunu ve kendilerinin sahaya kazanmak için çıkacağını ifade eden Özkul, şunları kaydetti:

"Karşılaşmanın Eskişehir'de oynanması bizim için bir sorun teşkil etmiyor. İlk maçın 3-3 berabere bitmesi de önemli değil. Şartlar eşit ve kazanan taraf finale yükselecek. Rakibimizi kendi evinde yenebiliriz. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız bu maçın önemini çok iyi biliyor. 40 yıl sonra gelen Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırmak istemiyoruz. 90 dakika boyunca Eskişehirspor karşısında en iyi şekilde mücadele ederek kazanan taraf olmak ve finale yükselmeyi hedefliyoruz."

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Eskişehirspor ile Giresunspor, Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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