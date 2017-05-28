25 yıl 1 kulüp! Efsane veda ediyor
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25 YIL 1 KULÜP! EFSANE VEDA EDİYOR

25 yıl 1 kulüp! Efsane veda ediyor

Roma'nın kaptanı Francesco Totti, bugün Genoa ile oynayacakları maçta takımının formasını son kez giyecek.

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Roma'nın kaptanı Francesco Totti, bugün Genoa ile oynayacakları maçta takımının formasını son kez giyecek.

Totti, sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28 Mayıs’taki Roma-Genoa maçında takımımın formasını son kez giyeceğim. Bu renklerin bana ne anlam ifade ettiğini birkaç kelimeyle anlatmam mümkün değil. Futbol sevgim asla bitmeyecek. Futbol, benim için bir tutku. Bu, o kadar derin bir tutku ki onsuz bir yaşam düşünemiyorum. Pazartesi gününden itibaren yeni bir maceraya başlamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

İtalyan futbolcunun emekliye ayrılıp Roma’nın teknik ekibine katılarak kulüpte kalmaya devam etmesi tahmin ediliyor.

Profesyonel kariyerine Roma’da 1992’de başlayan 40 yaşındaki Totti, İtalyan temsilcisinde çıktığı 784 maçta 306 gollük performans sergileyerek efsane haline geldi.

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