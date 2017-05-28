AKHİSAR KENDİNİ AŞTI

Bitime bir hafta kala 48 puana ulaşan ve Spor Toto Süper Lig'i 7. sırada bitirmeyi garantileyen Akhisar Belediyespor, 5. sezonunda, en başarılı olduğu geçen yılki 46 puanlık performansını geride bıraktı.

Teknik direktör değişikliğinin ardından hızla alt sıralardan uzaklaşan Ege temsilcisi, Okan Buruk yönetiminde çıktığı 8 maçta, 6'sı üst üste olmak üzere 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu çıkışıyla son hafta öncesi 48 puana ulaşan yeşil-siyahlılar, en başarılı dönemi olan geçen sezonki 46 puanlık performansını geride bıraktı. Ege temsilcisi, geçen sezonu 8. bitirmişti.

Üst üste 6. galibiyet

Ligde Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Bursaspor'u 5-1, Kasımpaşa'yı 2-0, Gaziantepspor'u 6-0, Osmanlıspor'u 4-0, Aytemiz Alanyaspor'u da 3-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor, dün de Atiker Konyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini 6'ya çıkardı.

Süper Lig'deki 5. yılında ilk kez üst üste 6 maçını kazanan yeşil-siyahlı takım dışında bu sezon sadece Fenerbahçe, art arda 5 maçını kayıpsız geçmişti. Ege temsilcisi bu sezon üst üste 6 maç kazanan tek takım oldu.

527 dakikadır gol yemiyor

Son 5 maçtır gol yemeyen Akhisar Belediyespor, Bursaspor'un 5 karşılaşmada kalesinde gol görmeme serisini yakaladı.

En son 28. haftadaki Bursaspor karşılaşmasında 13. dakikada Pablo Batalla'nın golüne engel olamayan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki Kasımpaşa, Gaziantepspor, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarıyla toplam 527 dakika kalesini gole kapattı.

Ligde bu sezon Bursaspor 492 dakika kalesinde gol görmemişti.

Gollere devam

25. haftada 18 golle ligin en az gol atan ekibi konumunda olan Akhisar Belediyespor, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çıktığı 8 maçta 26 kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon gol sayısını 44'e çıkaran ve kendi rekorunu egale eden Ege temsilcisi, gelecek hafta bir gol daha bulması halinde 2013-2014'teki en golcü sezonunu geride bırakacak.

Bu arada, takımdaki en skorer isim konumunda bulunan Ricardo Vaz Te, dünkü maçta gol sayısını 10'a çıkardı. Portekizli oyuncunun Türkiye Kupası'nda da 14 golü var.