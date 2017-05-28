ESKİŞEHİR Mİ, GİRESUN MU?

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off'ta yarı final rövanş maçında Eskişehirspor sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

Yarı final ilk maçında deplasmanda Giresunspor'la 3-3 berabere kalan Eskişehirspor, rakibini 29 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da Yeni Eskişehir Stadı'nda ağırlayacak.

Normal sezonda Giresunspor'la Eskişehir'de oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan, deplasmanda ise golsüz berabere kalan Eskişehirspor, rakibiyle yaptığı son 7 resmi maçta mağlubiyet almadı.

İki takım arasında liglerde ve play-off'ta oynanan 21 karşılaşmada Eskişehirspor'un 14 galibiyeti bulunurken, Giresunspor 3 kez kazandı. İki takım arasında 4 karşılaşma da berabere sona erdi.

Eskişehirspor, oynanacak olan müsabakada her türlü galibiyette adını play-off finaline yazdıracak. 3-3'e kadar olan beraberliklerde de Eskişehirspor rakibine üstünlük kuracak. Müsabakanın 3-3 bitmesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatma bölümünde de 3-3'lük skor değişmezse, finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.

Eskişehirspor gibi her türlü galibiyette play-off finaline yükselecek Giresunspor, 3-3'ün üzerindeki beraberliklerde de final biletini alacak.