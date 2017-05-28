İşte play-off yarı final serilerinin programı
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İŞTE PLAY-OFF YARI FİNAL SERİLERİNİN PROGRAMI

İşte play-off yarı final serilerinin programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serilerinde yapılacak maçların programı belli oldu.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serilerinde yapılacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı yarı final serilerinin programı şöyle:

29 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş (Ülker Sports Arena)

30 Mayıs Salı:

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes (Beşiktaş Akatlar Arena)

31 Mayıs Çarşamba:

20.00 Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş (Ülker Sports Arena)

1 Haziran Perşembe:

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes (Beşiktaş Akatlar Arena)

2 Haziran Cuma:

20.00 Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe (Volkswagen Arena)

3 Mayıs Cumartesi:

18.00 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Abdi İpekçi)
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