İŞTE PLAY-OFF YARI FİNAL SERİLERİNİN PROGRAMI

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serilerinde yapılacak maçların programı belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı yarı final serilerinin programı şöyle:
29 Mayıs Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş (Ülker Sports Arena)
30 Mayıs Salı:
20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes (Beşiktaş Akatlar Arena)
31 Mayıs Çarşamba:
20.00 Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş (Ülker Sports Arena)
1 Haziran Perşembe:
20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes (Beşiktaş Akatlar Arena)
2 Haziran Cuma:
20.00 Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe (Volkswagen Arena)
3 Mayıs Cumartesi:
18.00 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Abdi İpekçi)