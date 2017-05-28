A Millilerin iddiası kalmadı
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A MİLLİLERİN İDDİASI KALMADI

A Millilerin iddiası kalmadı

 A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap dördüncü maçında Almanya'ya 3-0 yenildi.

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 A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap dördüncü maçında Almanya'ya 3-0 yenildi.

Bu sonuçla 12 puanlı Fransa ve Almanya'yı geçme ihtimali bulunmayan ay-yıldızlı ekibin, grupta iddiası kalmadı.

Türkiye, Fransa'nın Lyon kentindeki Gerland Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 17-25, 20-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.

Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap A Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alan ay-yıldızlılar, Pazar günü  TSİ 18.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

Elemelerde 2. etap, 6 grupta gerçekleştirilecek. Gruplarını birinci sırada tamamlayan 6 takım, finallere direkt katılma hakkı elde edecek. Gruplarında ikinci olan 6 takım ise elemelerde 3. etaba katılacak. Bu grubu birinci bitiren takım da finallerde yer alacak.

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