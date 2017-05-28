ATAMAN: "BAKIŞ AÇIMIZDAN UTANÇ DUYUYORUM"

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Spor Toto Basketbol Süper Lig play-off çeyrek finalinde Galatasaray Odeabank'ı 87-76 yenerek yarı finale yükseldikleri maçta iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Perasovic, bu sezon genel olarak iyi oynadıklarını dile getirerek, "Bugün de maça çok sert başladık. Başından sonuna kadar iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Bugün maçın kilit noktası hücum ribauntlarıydı. Galatasaray Odeabank gibi büyük bir takımla oynadığınız 7 maçın 6'sını kazanıyorsanız bu iyi bir takım olduğunuzu gösterir. Bu galibiyeti ve yarı finale yükselmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Velimir Perasovic, yarı finalde karşılaşacakları Beşiktaş Sompo Japan'ın iyi bir takım olduğunu kaydederek, "Beşiktaş Sompo Japan çok iyi oynuyor. Son maçımızda bizi burada yendiler. Açıkçası tüm saygımızı kazandılar. Biz final yolunda elimizden gelenin en iyisi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Ataman: "Söylenecek bir şey yok"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, basın toplantısında çok kısa konuştu.

Sinirli olduğu gözlenen Ataman, "Söylenecek fazla bir şey yok. Anadolu Efes'i kutluyorum. Onlara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Sinan Güler ise bu sezon hiçbir hedeflerine ulaşamadıklarını dile getirerek, "Açıkçası sezona genel bakış açımızdan utanç duyuyorum." ifadesini kullandı.