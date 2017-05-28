Serdar Gürler, 'Galatasaray' iddiasını yalanladı
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SERDAR GÜRLER, 'GALATASARAY' İDDİASINI YALANLADI

Serdar Gürler, 'Galatasaray' iddiasını yalanladı

Serdar Gürler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile oğluna  ‘Aslan’ ismini koyduğunu açıklarken, aynı mesaj içerisinde Galatasaray’da transfer olduğu iddialarını ise yalanladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yıldız oyuncusu Serdar Gürler, babalık sevinci yaşıyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte, bu sezon göstermiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Serdar Gürler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile oğluna  ‘Aslan’ ismini koyduğunu açıklarken, aynı mesaj içerisinde Galatasaray’da transfer olduğu iddialarını ise yalanladı.

Başkent ekibi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu, “Serdar Gürler, Galatasaray’da” şeklindeki haberin kupürünü kişisel hesabından paylaşarak, bu haberin gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna duyurdu.

Başarılı oyuncu, yalanladığı haber için, “Bu haberin tek güzel yanı yeni doğan çocuğumun isminin 'Aslan' olması.” diye konuştu.

Serdar Gürler, oğlunun isminin yer aldığı ve Galatasaray’a transfer olduğunu belirten haberini yalanladığı paylaşımını ise kısa süre sonra kaldırdı.

Gençlerbirliği ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı henüz netlik kazanmayan yıldız oyuncu, bu sezon 30 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkıp toplamda 17 gol attı.

Öte yandan, Serdar Gürler ile Osmanlıspor'un da ilgilendiği ve kendisine önemli bir miktarda teklifte bulunduğu biliniyor.

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