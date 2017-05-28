POLONYALI YILDIZ, ZİRAAT BANKASI'NDA

Dünya’nın en önemli oyuncularından biri olan Polonya Milli Takımının başarılı oyuncusu Bartosz Kurek, Ziraat Bankası Spor Kulübü ile anlaşma sağladı.

Dünya’nın en önemli oyuncularından biri olan Polonya Milli Takımının başarılı oyuncusu Bartosz Kurek Ziraat Bankası Spor Kulübü ile anlaşma sağladı.

Önümüzdeki sezon Ziraat Bankası Spor Kulübünün başarısı için forma giyecek olan 1988 doğumlu yıldız oyuncu Polonya Ligi dışında İtalya, Rusya ve Japonya liglerinde oynadı.

205 cm boyundaki Kurek Milli Takım ve kulüp takımları ile kazandığı başarılarının yanı sıra bireysel başarılara imza attı.

Bartosz Kurek Polonya Milli Takımı ile 2009 Avrupa Şampiyonasında altın madalya , 2011 Dünya Kupası’nda gümüş madalya, FIVB Dünya Ligi’nde ise bronz madalya kazanırken, turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. 2012 FIVB Dünya Ligi’nde altın madalya kazanan oyuncu MVP ödülünün de sahibi oldu. 2012’de ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin en iyi smaçör ödülünü kazandı. 2015 FIVB Dünya Kupasında altın madalya kazandı.

Bartosz Kurek’in oynamış olduğu takımlar şöyle;

2016-2017 PGE Skra Belchatow (POLONYA)

2016 – JT Thunders (JAPONYA)

2015-2016 Asseco Resovia Rzeszow (POLONYA)

2013-2015 Lube Banca Macerata (İTALYA)

2012-2013 Dinamo Moskova (RUSYA)

2008-2012 PGE Skra Belchatow (POLONYA)

2005-2008 ZAKSA Kozle (POLONYA)

2004-2005 AZS PWSZ Nysa (POLONYA)

Milli Takım Başarıları

2005 CEV U19 Altın Madalya

2009 CEV Avrupa Şampiyonası Altın Madalya

2011 FIVB Dünya Ligi Bronz Madalya

2011 CEV Avrupa Şampiyonası Bronz Madalya

2011 FIVB Dünya Kupası Gümüş Madalya

2012 FIVB Dünya Ligi Altın Madalya

2015 Dünya Kupası Bronz Madalya

Kulüp Başarıları

2008/2009 Polonya Kupası PGE SKRA Belchatow

2008/2009 Polonya Ligi Şampiyonluğu PGE SKRA Belchatow

2009/2010 Polonya Ligi Şampiyonluğu PGE SKRA Belchatow

2010/2011 Polonya Kupası PGE SKRA Belchatow

2010/2011 Polonya Ligi Şampiyonluğu PGE SKRA Belchatow

2013/2014 İtalya Ligi Şampiyonluğu Lube Banca Macerata

2014/2015 İtalya Süper Kupas Şampiyonluğu

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