TFF de Arenaları, "Stadyum" yaptı
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TFF DE ARENALARI, "STADYUM" YAPTI

TFF de Arenaları, "Stadyum" yaptı

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), içinde "Arena" ifadesi yer alan statların adlarını "Stadyum" olarak değiştirdi.

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 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), içinde "Arena" ifadesi yer alan statların adlarını "Stadyum" olarak değiştirdi.

TFF'nin resmi internet sitesinde bulunan program bölümünde, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Arena'nın adı Vodafone Stadyumu olarak yer aldı.

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Arena'nın ismi Türk Telekom Stadyumu, Aytemiz Alanyaspor'un rakiplerini ağırladığı Bahçeşehir Okulları Arena'nın adı ise Bahçeşehir Okulları Stadyumu olarak yazıldı.

TFF 1. Lig'e veda eden Şanlıurfaspor'un iç saha maçlarını yaptığı GAP Arena'nın ismi ise GAP Stadyumu olarak değiştirildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arenalara karşıyım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince dün düzenlenen, "İmam Hatip Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, stadyumlarda "Arena" ifadesine karşı olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"Arena değil, burası stadyum. Arenalara karşıyım. Arenalarda neler yaptıklarını geçmişte biliyorsunuz değil mi? İnsanları kimlere parçalatırlardı malum. Biz arenalara karşıyız ve Bakana da talimatı verdim, arena isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek arena? Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Açın arena kavramına, manası, anlamı nedir ona bakın. Öyleyse böyle bir şey olamaz."

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