SON 26 YILIN EN KÖTÜ İÇ SAHA PERFORMANSI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı ve Kadıköy'deki bu sezonun son maçında taraftarını üzdü.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın 23. dakikasında Moussa Sow'un golüyle öne geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 1-0 önde gitti. Tempolu geçen ikinci yarıda 54. dakikada Trabzonspor Matus Bero'yla durumu 1-1 yaptı. İki taraf da kalan dakikalarda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maç 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, bu skorla puanını 61'e yükseltmesine rağmen bu sezon Kadıköy'e galibiyetle veda etme şansını kullanamadı.

- Son 26 yılın en kötü iç saha performansı

Fenerbahçe, son 26 yılın en kötü iç saha performansıyla sezonu tamamladı.

Bu sezon Kadıköy'de 17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, seyircisi önünde 21 puan yitirdi.

Sarı-lacivertliler, 1990-1991 sezonundan sonraki en kötü iç saha performansına imza attı. Fenerbahçe söz konusu sezonda iç sahada 22 puan kaybetmişti.

O sezonda Fenerbahçe'nin başındaki bu yılki gibi bir Hollandalı teknik adam vardı. Sarı-lacivertliler 26 yıl önce Guus Hiddink yönetimindeki kötü performansını bir başka Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'la yineledi.

- Fenerbahçe'nin Trabzonspor serisi devam etti

Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenememesine rağmen rakibi karşısındaki namağlup serisinini 16 maça yükseltti.

Sarı-lacivertliler, 23 Ağustos 2010'da Trabzonspor'a deplasmanda 3-2 kaybettikten sonra oynadığı 16 maçı da yenilmedi.

Fenerbahçe, 15'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 16 resmi müsabakada rakibi karşısında 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, ligde iç sahada ise Trabzonspor karşısındaki namağlup serisini 20 maça yükseltti. Rakibine son olarak sahasında 23 Ağustos 1997'de kaybeden Fenerbahçe, daha sonraki 20 yılda yenilgi yüzü görmedi.

- Kadıköy'de "Obradovic" sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmanın son bölümünde erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic lehine tezahüratlar yaptı.

Takımın oynadığı futboldan memnun kalmayan taraftarlar, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Obradovic'in ismini uzun süre bağırdı.

- Sow'dan 12. gol

Fenerbahçe'nin bu sezon rakip fileleri havalandıran ismi Moussa Sow, Trabzonspor karşısında da golünü buldu.

Senegalli futbolcu maçın 23. dakikasında kaleci Onur Kıvrak'ın büyük hatasını değerlendirerek topu filelere gönderdi. Ligde 3 hafta sonra fileleri havalandıran Sow, Süper Lig'de gol sayısını da 12'ye yükseltmiş oldu.

- Emenike'ye tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Nijeryalı futbolcular Emmanuel Emenike'ye tepki gösterdi.

Maçın 72. dakikasında yerini Volkan Şen'e bırakan Emenike, taraftarın ıslıklarıyla karşılaştı. Islıklara alkışla cevap veren Emenike'ye kenarda teknik direktör Dick Advocaat moral verdi.

- Skrtel sezonu kapattı

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Skrtel, son hafta Adanaspor maçında forma giyemeyeceği için sezonu kapatmış oldu.