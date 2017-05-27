"Şampiyonluğu kaybedersek Beşiktaş'ı tebrik ederiz"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"ŞAMPİYONLUĞU KAYBEDERSEK BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDERİZ"

"Şampiyonluğu kaybedersek Beşiktaş'ı tebrik ederiz"

Adanaspor'u 90+2. dakikada attığı golle 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

279 Okunma

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 90+2. dakikada attığı golle 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Oyunu pek değerlendiremeyeceğim. Oyun bizim istediğimiz gibi başladı, topa sahip olduk ve pas trafiğini yaptık, golü erken bulduk. Futbolcular, oyunun böyle gideceğini düşündü. On kişi kaldık, rakibin golü geldi. 55-60 dakika 10 kişi oynamak kolay değil. 33 hafta bu ligde 1-2 arasındayız. Çok değerli bir galibiyet oldu. On kişi olmamıza rağmen koşumuz rakipten daha fazla."

Bu sezon ligdeki 17 takıma karşı da galibiyet aldıklarını anlatan Avcı, "Kazanmak güzel bir duygu. Şampiyonluğu kaybedersek Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Onlar da kazanırsak bizi tebrik eder diye düşünüyoruz. Önümüzde kupa finali var. Bu sezon çok emek sarf ettik, saygı gördük. Bunun umarım Atiker Konyaspor karşısında karşılığını alırız diye düşünüyorum." diye konuştu.

- Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise maçın hakemi Halis Özkahya'ya tepki gösterdi.

Sözlerine ramazan ayının tüm insanlığa sağlık, hoşgörü ve barış getirmesini dileyerek başlayan Arın, şunları söyledi:

"Sabır kelimesi bugün Halis hocamızın üzerinde çok vardı. Maçın ardından yanına gittim ve Medipol Başakşehir kulübesindekilere bu kadar sabırlı davrandığı için ayrıca kutladım. Maça golle başlayabilirdik. İlerleyen dakikalarda çok kaliteli olan Başakşehir takımının çarkları dönmeye başladı. Sonra golü buldular, biz de golü bulduk ve dengeyi sağladık. Rakip 10 kişi kalınca oyunun hakimiyetini ele geçirdik. Arka arkaya 3 net pozisyonu kaçırdık, hakem çok net bir golümüzü vermedi. Başakşehir son dakikada golü buldu ve kazandı. Başakşehir'i tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum."

1
Osmanlıspor'un altyapısında OJT modeli
Çubukspor'un yeni başkanı belli oldu
Başkentte liseli gençlerin satranç heyecanı başladı
1
Özat: "Ben, 'Başakşehir şampiyon olur' demedim"
Osmanlıspor, son iç saha maçına çıkacak
Bursaspor - Gençlerbirliği 73. randevuda
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿