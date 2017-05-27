A Millilerden kötü prova
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A MİLLİLERDEN KÖTÜ PROVA

A Millilerden kötü prova

 A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Rusya'ya 3-0 mağlup oldu.

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 A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Rusya'ya 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. Tur, 2017 FIVB World Grand Prix ve 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da devam ettiği hazırlık kampında, Rusya ile hazırlık maçında karşılaştı.

Milliler, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynadığı müsabakayı 23-25, 22-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 kaybetti.

Ay-yıldızlı takım, ekstra oynanan seti ise 25-22 kazandı.

A Milli Takım, pazar günü Rusya ile bir hazırlık karşılaşması daha oynayacak.

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