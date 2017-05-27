Beşiktaş'a Gaziantep'te coşkulu karşılama
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BEŞİKTAŞ'A GAZİANTEP'TE COŞKULU KARŞILAMA

Beşiktaş'a Gaziantep'te coşkulu karşılama

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maç için bu kente geldi.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maç için bu kente geldi.

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na ulaşan siyah-beyazlı kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratları yapan taraftar, meşale yakarak futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Çiçeklerle karşılanan kafilede bulunan bazı futbolcular ise kendilerini destekleyenlerin özçekim talebini geri çevirmedi.

Kafilede, kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican ve Hakan Özköse de bulundu.

Bu arada, futbolcuların havalimanından çıkışı sırasında bazı gazetecilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

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