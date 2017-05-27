Silivrispor, kupasını aldı
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SİLİVRİSPOR, KUPASINI ALDI

Silivrispor, kupasını aldı

Spor Toto 3. Lig 2. Grup play-off final maçında Erbaaspor'u 1-0 yenerek Spor Toto 2. Lig'e yükselen Silivrispor, kupasını aldı.

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Spor Toto 3. Lig 2. Grup play-off final maçında Erbaaspor'u 1-0 yenerek Spor Toto 2. Lig'e yükselen Silivrispor, kupasını aldı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'ndan oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle Silivrisporlu futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, Spor Toto 2. Lig'e yükselmenin mutluluğunu taraftarlarla paylaştı.

Saha içinde yapılan törende Silivrispor'a kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi.

Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, kupayla taraftarların yanına giderek başarılarını kutladı.

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