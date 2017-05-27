OSMANLISPOR'UN ALTYAPISINDA OJT MODELİ

Osmanlıspor teknik, taktik ve beceri geliştirme hocası Nuri Yakupoğlu, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Altyapıya ilişkin birçok sorun olduğunu dile getiren Yakupoğlu, OJT (On-The-Job-Training) adı verilen altyapı eğitim sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yakupoğlu, OJT yani ‘’İş Üzerinde Eğitim’’ adı verilen sistemin çıkış noktasının Osmanlıspor olduğunu yurt içinden ve yurtdışından birçok kulübün bu sistemi kendi altyapılarına uygulamak için bilgi istediklerini söyledi.

Peki OJT (On-The-Job-Training) yani diğer bir ifadeyle İş Üzerinde Eğitim ne anlama geliyor?

Spor yöneticiliği alanından Yüksek Lisans yapan TFF yöneticisi Ahmet Gökçek ve Osmanlıspor teknik, taktik ve beceri geliştirme hocası Nuri Yakupoğlu 2008 yılında altyapıda yeni bir sistem başlattı. Eğitim ve Öğretimi ayırdıklarını söyleyen Yakupoğlu, Ahmet Gökçek’in öğrenmeyi kolaylaştıran bir sistem bulalım dediğini ve bu sistemin de öğrenmeyi kalıcı hale getirdiğini ifade etti.

DOĞRU TEKNİK, TAKTİK VE POZİYON BİLGİSİ

‘’İş Üzerinde Eğitim Sistemi’nin altyapıdaki çocukların eğitim süresini kısaltıyor ve eğitimi kalıcı hale getiriyor. Bu sistem Sayın Başkanımız Ahmet Gökçek’in söylemiyle başladı. Kendisi altyapıları gelişim ve gelişimin tamamlanacağı yer olarak görüyor. Başkanımız, doğru teknik, doğru taktik bilgisi ve doğru pozisyon bilgisi gibi kriterlerin sabırla altyapıda tamamlanması gerektiğini, futbol oynamak için araç olan kondisyon gibi olguların üstyapıda bir şekilde verilebileceğini bizlerle paylaştı’’

JAPON EĞİTİMCİDEN TEBRİK!

‘’Başkanımız Ahmet Gökçek’in paylaştığı bu bilgilerden sonra, özü aerobik asimetrik doğaçlama olan futbol oyununda bu 3 olguya uyan antrenman metodu geliştirildi. Bu metodun adı OJT yani İş Üzerinde Eğitim. Japonya’da eğitim görmüş bir eğitimci antrenmanımızı izlerken bizi tebrik etti. Bize Japonya’da sizin modeliniz gibi eğitim verdiler dedi’’

Nuri Yakupoğlu altyapıdaki sorunları ‘’popüler dogmatizm’’ kavramını kullanarak şu şekilde açıklıyor:

‘’En büyük sorun her sene üretemediğimiz, dışarıdan futbol oynamak için araç olan futbola uygunluğu tartışılan, geçerliliği kanıtlanmamış birtakım testler kuvvet-kondisyon gibi şeyleri araştırmadan sorgulamadan, şüpheyle bakmadan, neden sonuç ilişkisi kurmadan doğru kabul edip bilim adı altında iskelet ve iç organlarını daha tamamlamamış çocuklarda o senenin moda çalışması uygulanıyor, ileride oluşabilecek sağlık sorunlarını düşünmeden o senenin modası neyse o uygulanıyor yani futbol oynamada sadece araç olan şey amaç haline getirildi.’’

‘’Ahmet Gökçek başkanımız bu konuda çok duyarlı ve bu konuda net bir tespit yaptı. A takıma genç oyuncu yeteneğiyle geliyor; ama doğru pozisyon bilgisi ve teknikten yoksun geldiği için A takıma entegrasyonunda zorluklar yaşandığını, alt yapıda pozisyon bilgileri ile doğru teknik taktik bilgilere daha çok önem verilip çalışılması halinde üst yapıya gelen sporcunun kondisyon-kuvvet eksiği en kolay verilecek olgu olduğunu her zaman dile getirmekte ve hatırlatmakta’’

‘’Türkiye’de düzeltilmesi ve denetlenmesi gereken en büyük sorun altyapı sorunu. Altyapı altyapı gibi, üstyapı da üstyapı gibi çalışmalı. Bu ikisi son 15 senede birbirine karışmış durumda. Sayın Ahmet Gökçek başkanımız gibi futbolda alt yapı ve metotları için gözlem yapıp çözüm üreten daha çok futbol adamlarına ihtiyacımız var, belki o zaman ortak akıl oluştuğunda ülke futbolunu ileriye taşıyabiliriz OJT bir örnek model oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diyerek sözlerini tamamladı.