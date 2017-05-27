SİLİVRİSPOR, SPOR TOTO 2. LİG'E YÜKSELDİ

Spor Toto 3. Lig 2. Grup play-off final müsabakasında Silivrispor, Erbaaspor'u 1-0 yenerek Spor Toto 2. Lig'e yükselen son takım oldu.
Karşılaşma öncesinde, Galatasaray Kulübünün vefat eden eski başkanlarından Ali Tanrıyar için saygı duruşunda bulunuldu.
69. dakikada Silivrispor öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasla kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Fatih Dilek, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden filelere gönderdi ve takımına üstünlüğü getiren golü kaydetti: 0-1.
Kalan sürede takımların çabaları gol getirmedi ve karşılaşma Silivrispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto 3. Lig play-off
- Erbaaspor: 0 - Silivrispor: 1 - Silivrispor, Spor Toto 2. Lig'e yükseldi
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam
Erbaaspor: Çağrı Can Tanrıbilir, Hakan Doğru, Berk Kal, Onur Şirin, Osman Bayrak, Serkan Doğan (Dk. 62 Hüseyin Emre Durmuş), Muhammed Ali Kurt (Dk. 72 Yunus Ünsal), Furkan Karabatak (Dk. 66 Emre Bayram), Doğan Can Davas, Kudret Kanoğlu, Sinan Akaydın
Silivrispor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yavuz, Güray Kula, Fuat Yaman, Oğulcan Enes Demiroğlu, Yunus Yaşar, Güney Polat, İbrahim Fatih Dilek, Burak Seres (Dk. 82 Bülent Demir), İsmail Düzgün (Dk. 62 Fahri Eren Pamuk), Aykut Sevim (Dk. 87 Adem Çalık)
Gol: Dk. 69 İbrahim Fatih Dilek (Silivrispor)
Sarı kartlar: Dk. 84 Hüseyin Emre Durmuş (Erbaaspor), Dk. 44 Yunus Yaşar, Dk. 54 Güney Polat, Dk. 90 2 Güray Kula (Silivrispor)