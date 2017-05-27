ÇUBUKSPOR'UN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU

Bölgesel Amatör Lig'de oynayan Çubukspor Futbol AŞ Kulübü'nün Başkanı Fatih Işık ve yönetiminin istifa etmesinin ardından yapılan toplantıda Mustafa Akkaya kulüp başkanı seçildi.

Bölgesel Amatör Lig'de oynayan Çubukspor Futbol AŞ Kulübü'nün Başkanı Fatih Işık ve yönetiminin istifa etmesinin ardından yapılan toplantıda Mustafa Akkaya kulüp başkanı seçildi.



Barbaros Mahallesi Yeşil Çubuk Parkı'nda bulunan belediyeye ait Park Izgara'da düzenlenen Çubukspor toplantısına, Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Baki Demirbaş, Çubukspor kulübü üyeleri ve iş adamları katıldı.

Çenet'ten birlik ve beraberlik vurgusu



Kaymakam İbrahim Çenet, Çubuk'un ekonomisiyle, üretimiyle insanların el ele vererek ortaya koyduğu birlik beraberlik ruhuyla önemli bir değer olduğunu söyledi.



Sporun kardeşlik ruhunu pekiştirici bir güç olduğuna işaret eden Çenet, "Benim de inancım odur ki bizler burada o ruhu yaşatabilirsek, bu konuda elimizden gelen katkıyı verirsek, sporcu kardeşlerimiz de bizim bu hususta kararımızı görürse, emin olun bu sene Ankaragücü'müzün ortaya koyduğu başarıyı Çubukspor da kendi liginde ortaya koyar." dedi.



MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Yiğiner'in ve eski Çubukspor Başkanı Fatih Işık'ın Çubukspor'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da yeni başkanlık görevini Mustafa Akkaya'ya tevdi ettiklerini kaydetti.

Yiğiner: "Çubukspor'a yaklaşık 5 senedir destek veriyoruz"



Çubukspor'a yaklaşık 5 yıldır destek verdiğini ve bundan sonra da vermeye devam edeceğini anlatan MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Çubuk'taki her gencin spora yönlendirilmesinin ve teşvik edilmesinin milli bir dava olması gerektiğini belirtti.



Konuşmaların ardından oy birliği ile yeni başkan Mustafa Akkaya Çubukspor Kulübü'nün yeni başkanı oldu.



Akkaya, bir Çubuklu genç olarak görevden kaçmayarak, Çubukspor'un başkanı olduğunu ifade etti.

Akkaya: "Çubukspor'u hak ettiği yere getireceğiz"



Çubuk için başarılı bir eser bırakmak için mücadele edeceğini söyleyen Akkaya, şöyle konuştu:



"Rabbim inşallah mahçup etmez. Bu yolda önce dualarınızı sonra da desteklerinizi bekliyorum. Çubuk bir değerdir. Hiç şüphe olmasın ki Çubukspor ismini zirveye taşımak hedefimizdir. Birlikte çalışacağız, mücadele edeceğiz ve Çubukspor'u hak ettiği yere getireceğiz. Yeni transferlerle ve güçlü bir yönetimle inşallah en kısa sürede bu süreci başarılı olarak atlatarak önümüzdeki sezonlarda daha iyi bir performans sergileyeceğiz."

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