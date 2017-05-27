Tanrıyar, son yolculuğuna uğurlandı
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TANRIYAR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tanrıyar, son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Ali Tanrıyar, son yolculuğuna uğurlandı.

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Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Ali Tanrıyar, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayata 103 yaşında gözlerini yuman Ali Tanrıyar'ın naaşı, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törenin ardından cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Tanrıyar'ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ali Tanrıyar'ın Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılım yüksek oldu.

Cenaze namazında Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal, mevcut başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda eski idareci ve üye hazır bulundu.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, eski İçişleri Bakanlarından Mehmet Ağar, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen ile sarı-lacivertli efsane futbolcu Ogün Altıparmak, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, eski Beşiktaş yöneticisi Murat Aksu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da cenaze namazında yer aldı.

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