KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇININ ARDINDAN

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a evinde 3-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, bu sezon bulundukları yerden memnun olmadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, "İlk yarıda çok fazla pozisyon hatası yapmadık. Rakibimize çok fazla yan top verdik ama kazandığımız toplarla etkili kontratak yapamadık. İkinci golü yiyene kadar topa sahip olmaya çalıştık, oyuna ortak olacakken ikinci golü yedik. Rakibimizin önde oynayan oyuncularının coşkusu daha iyiydi. İç sahadaki en kötü oyunumuzu oynadık. Ligde bulunduğumuz yerden memnun değilim." diye konuştu.

Ligin sona ermesinin ardından gelecek sezonun planlamasına başlayacaklarını belirten Özdeş, "Daha iyi kadromuz olacak. Seneye tribünlerin dolmasını istiyorum. Oyun standartlarımızın devam etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

- Antalyaspor cephesi

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise oyuncularının gösterdiği performansla gurur duyduğunu söyledi.

Kazanmaları gereken önemli bir maç oynadıklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kağıt üzerinde favoriydik ama kolay olmayacağını biliyorduk. Golü bulana kadar zorlandık, ikinci golden sonra rahatladık. Ligin sonu olmasına rağmen tempo iyiydi. Göreve gelirken galibiyeti olmayan bir takım, bugün Avrupa'ya gitmeyi konuşuyorsa oyuncularımla gurur duyuyorum. Bunlar yönetimin, teknik heyetin ve taraftarın bütünleşmesiyle oldu. Bu akşamki Fenerbahçe maçı ve kupa finali bizim için önemli. Oyuncularımı ligdeki başarılarından dolayı tebrik ediyorum."