"GALATASARAY BİR DEĞİŞİM İHTİYACI İÇİNDE"

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Ünal Aysal, sarı-kırmızı kulüpte bir değişime ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Hayata 103 yaşında veda eden kulüp eski başkanı Ali Tanrıyar'ın cenaze namazı öncesi açıklamalarda bulunan Ünal Aysal, mevcut yönetime dönük eleştirilere değindi.

Aysal, sarı-kırmızılı futbolseverlerin yönetime olan tepkileriyle ilgili olarak Aysal, "Taraftar her zaman haklıdır. Taraftar bir serzenişte bulunuyorsa, sebebi vardır. Sebepsiz serzeniş olmaz. Galatasaray bir değişim ihtiyacı içinde. Bu çok açık. Zaten herkes dile getiriyor. Bence yönetimin şu anda meşgul olduğu olay da bu. Bu değişimi nasıl yaparlar, ne şekilde getirirler, bilmiyorum." diye konuştu.

Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğuna dikkati çeken Aysal, "Bu camia bir yumrukla yere yıkılmaz. Kendisini çok yakında, en iyi şekilde toparlar ve önümüzdeki senelerde yine büyük şampiyonluklarla geri gelir." ifadelerini kullandı.

- "İmza kampanyası bir mesaj"

Ünal Aysal, Galatasaray yönetimini seçime götürebilmek amacıyla başlatılan imza kampanyasını bir mesaj olarak görmek gerektiğini vurguladı.

Üyelerin yönetime bir mesaj verme çabası içinde olduğunu anlatan Aysal, "Bunu bir mesaj olarak almak lazım. Orada 1600 imza toplanmış ya da toplanamamış önemli değil. Bunların noterden geçmesi falan çok uzun formalite. Bana göre imza kampanyasının sebebi, yönetime güçlü bir mesaj verebilme arzusu. Yönetimin de bu mesajı aldığını tahmin ediyorum. Yaz döneminde atılacak adımlardan, mesajı nasıl algıladıklarını anlarız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bruma zaten yatırım olarak alındı"

Aysal, başkanlığı döneminde alınan Portekizli genç futbolcu Bruma'nın, değerini çok daha fazla artırması gerektiğini söyledi.

Ünal Aysal, Alman ekibi Leipzig'in transferi için Galatasaray'la pazarlık yaptığı ve 15 milyon avro fiyata kadar çıktığı ileri sürülen Bruma'yı ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Bruma iyi bir yatırım. Zaten bir yatırım olarak alındı. Her maçta oynayacak güçte değildi ve gençti. Şimdi ise tüm maçlarda yüksek performansla oynayabilecek seviyede bir oyuncu. Bruma'nın, değerini ikiye, üçe, hatta dörde katlamış olarak satılabilmesi gerekirdi. Bu biraz yönetimin de maharetine, direncine bağlı. İnşallah bu şekilde olur. Bruma'nın satılması Galatasaray için kötü bir şey değil. Bütün futbolcular alınır ve satılır. Önemli olan değerinde alınıp, değerinde satılmasıdır."

Aysal, mevcut yönetime transfer konusunda bir tavsiyesi olup olmadığı konusunda ise, "Benim bugünkü yönetime tavsiye vermem ayıp olur. Kendi içlerinde bir organizasyonları var. Artık görevde 2 seneyi de doldurdular. Deneyimleri oluştu. Bu deneyimi değerlendirmeleri gerekir." diyerek sözlerini tamamladı.