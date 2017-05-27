ANTALYASPOR SERİYE BAĞLADI

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a 3-0 yenildi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41'de Eto'o, 62'de Motta ve 65. dakikada Deniz Kadah attı.
Bu sonuçla Kasımpaşa 43 puanda kalırken üst üste 3. kez galip gelen Antalyaspor puanını 55'e yükseltti.
Maçın önemli anları:
11. dakikada Diego'nun uzak mesafeden çektiği şutta Kasımpaşa kalecisi Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
26. dakikada kullanılan köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla sol çaprazda buluşan Salih Dursun'un sert şutunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.
41. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eto'o, Motta ile paslaştıktan sonra şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
2. Devre
60. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Batuhan Altıntaş'ın pasıyla topla buluşan Tunay Torun'un sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
62. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Sakıb Aytaç'ın pasında meşin yuvarlakla buluşan Motta, Veysel Sarı'dan şık bir şekilde sıyrılarak topu filelere gönderdi: 0-2
65. dakikada Antalyaspor bir gol daha buldu. Eto'o'nun uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Deniz Kadah, kaleci Ramazan'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı sağ çaprazdan boş filelere gönderdi: 0-3
78. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hasan Bilal'in ortaladığı topa altıpas üzerinde Batuhan Altıntaş müsait pozisyonda kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
82. dakikada Serdar Özkan ceza sahası dışından köşeye vurdu ancak top auta gitti.
90 2. dakikada Salih Dursun'un pasında topla buluşan Eto'o, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.
Karşılaşmayı Antalyaspor 3-0 kazandı.
Spor Toto Süper Lig
Kasımpaşa: 0 - Antalyaspor: 3
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, İbrahim Bozbey
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Sadiku (Dk. 70 Guanca), Titi, Veigneau, Popov, Abdullah Durak, Castro, Eduok (Dk. 46 Tunay Torun), Hasan Bilal (Dk. 80 Ahmet Ildiz), Batuhan Altıntaş
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego (Dk. 79 Chico), Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım, Charles, Mbilla (Dk. 70 Yekta Kurtuluş), Deniz Kadah, Motta (Dk. 75 Serdar Özkan), Eto'o
Goller: Dk. 41 Eto'o, Dk. 62 Motta, Dk. 65 Deniz Kadah (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Mbilla, Dk. 88 Sakıb Aytaç (Antalyaspor), Dk. 30 Titi (Kasımpaşa)